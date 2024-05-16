 ملك البحرين: القمة العربية تنعقد وسط ظروف بالغة التعقيد - بوابة الشروق
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ملك البحرين: القمة العربية تنعقد وسط ظروف بالغة التعقيد

آية صلاح
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 2:28 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 2:28 م

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة اتخاذ موقف عربي مشترك وعادل، في ضوء الإنكار المتعمد لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ33، والتي تسلمت البحرين رئاستها من السعودية.
وأشار العاخهل البحريني، إلى أن القمة العربية تنعقد وسط ظروف بالغة التعقيد.
وحول القضية الفلسطينية، شدد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة سينعكس إيجابا على المحيط العربي، مؤكدا أن مصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة صفه.
وقال "علينا دعم الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
واختتم كلمته بدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

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