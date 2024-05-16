هيئة تونسية تتهم الأمن بممارسة التعذيب ضد محام موقوف

اتهمت هيئة المحامين في تونس، السلطات الأمنية بممارسة التعذيب ضد المحامي مهدي زقروبة الموقوف منذ أول أمس الثلاثاء في أعقاب احتجاجات ومناوشات مع الأمن بالمحكمة.

وداهمت قوات الأمن في مناسبتين "دار المحامي" وأوقفت في مناسبة أولى سنية الدهماني وهي محامية سابقة تعمل بقطاع الإعلام بسبب تعليقات لها اعتبرت "مسيئة" في برنامج حواري.

كما أوقفت أول أمس المحامي مهدي زقروبة بدعوى اعتدائه "ماديا ولفظيا" على عنصرين من الأمن أثناء احتجاجات بقاعة المحكمة وتعطيل عملهما.

وتشهد العلاقة بين قطاع المحامين والسلطة، حالة من التوتر، وتأتي بموازاة حملة اعتقالات طالت صحفيين ونشطاء.

ويتهم المحامون قوات الأمن بممارسة القوة المفرطة أثناء إيقاف زقروبة.

ونقل المحامي ليل الأربعاء إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

وقالت هيئة المحامين، في بيان لها، إن زقروبة تعرض إلى التعذيب والاعتداء الموثق بمركز الاحتفاظ على أيدي قوات الشرطة، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

كما أعلنت الهيئة الدخول اليوم الخميس في إضراب وطني بكافة محاكم البلاد.

وتنتقد منظمات حقوقية من بينها نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021؛ بسبب قيود على حرية التعبير وتواتر الإيقافات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمدونين.

وكان الاتحاد الأوروبي الشريك القوي لتونس، طالب بايضاحات بشأن حملة الاعتقالات.

ونددت واشنطن أيضا بإيقاف محامين ونشطاء المجتمع المدني.

وطالب الرئيس سعيد، أمس ، الحكومة بتشديد الرقابة على تمويلات منظمات المجتمع المدني كما طالب بتقديم احتجاج إلى سفراء الدول الأجنبية المعتمدين بتونس ضد ما اعتبره "تدخلا في شؤون تونس الداخلية".