خطف فيوتشر فوزًا متأخرًا من مستضيفه إنبي 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة نسبية من قبل فريق مودرن فيوتشر، الذي يخوض مباراته الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة لطلعت يوسف، الذي تولى تدريب الفريق بداية الأسبوع الجاري.

وجاء هدف الفوز الوحيد لفريق فيوتشر في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق رأسية متقنة من البديل أرنولد إيبا تشيبينا.

بهذا الفوز رفع مودر فيوتشر رصيده للنقطة 30 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 32 في المركز السابع.