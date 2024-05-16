وفد جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: المخاطر المحيطة بالفلسطينيين تقوي موقف المحكمة لإصدار حكم ضد إسرائيل

قال وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن المخاطر التي تحيط بالفلسطينيين في هذه الآونة تقوي موقف المحكمة لإصدار حكم ضد إسرائيل.

وأضاف خلال جلسة عُقدت للنظر في طلب جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير جديدة ضد إسرائيل، اليوم الخميس، أن المحكمة أصدرت أوامرها من قبل، في حين تجاهلتها إسرائيل وعاملت المحكمة بازدراء.

وأشار وفد جنوب إفريقيا، إلى أن رفح هي آخر مكان لجأ إليه الفلسطينيون وبدونها لن تعود الحياة للقطاع، مشددا على أن جرائم الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة، وأن هناك أدلة كثيرة على ذلك.

وأكد أن إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير وحقهم بالعودة إلى أرضهم، موضحًا أن هناك أدلة متزايدة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة.

وأوضح الوفد، أن حق الدفاع عن النفس لا يبرر لأي دولة القيام بالإبادة الجماعية بحق شعب آخر. وبدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.