أبو الغيط: ندعو لإسكات البنادق فورا في السودان

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أزمات المنطقة العربية لازالت مفتوحة، منوهًا أن الجرح في السودان غائر وخطير؛ يهدد بقاء الدولة ووحدة مؤسساتها الوطنية ويهدد حياة ملايين الناس.

ودعا في كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، إلى إسكات البنادق فورًا؛ صونًا لحرمة الدم السوداني الغالي ولوحدة الوطن المهدد بالانقسام.

ونوه أن الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا أنهكت الدول والشعوب، معقبًا: «أزمات مجمدة تنتظر حلولًا وتسويات تستعيد الأوضاع الطبيعية التي تتطلع إليها الشعوب».

وأكد أنه يعمل بلا كلل لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية، مشيرًا إلى أن «العالم يمر بحالة غير مسبوقة من الاستقطاب المنذر بالخطر والخسارة للجميع».

ولفت إلى أن «العالم العربي ينأى بنفسه أن يكون طرفا في استقطاب لها مآلات سلبية على العالم، ويستمر في إدارة علاقات متوازنة بين المجموعة العربية والمجموعات الدولية من الشرق والغرب، تتأسس على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ولا تحمل انحيازا لطرف ضد طرف».

وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.