وزير الخارجية البحريني: القادة العرب أكدوا أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة الظروف الراهنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، إن القمة العربية في بلاده سادتها روح أخوية إيجابية ومتفائلة تعبر عن تصميم القادة على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في أعقاب انعقاد القمة العربية الـ33 بالمنامة، اليوم الخميس، أن القادة العرب ناقشوا التقارير المرفوعة من الأمانة العامة للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك وجهود تعزيز التكامل العربي سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وأشار إلى اعتماد القادة، التوصيات المرفوعة والقرارات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال.

وذكر أن القادة العرب بحثوا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الصلة بمصالح الوطن العربي، وأكّدوا أهمية تعزيز العمل المشترك في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بما يحقق الأمن والاستقرار.

وشدد على أن القادة العرب أكّدوا أهمية وحدة الكلمة والموقف لإرساء السلام، بجانب أهمية المنطقة للاقتصاد الدولي والأمن والسلم الدوليين.

واحتضنت العاصمة البحرينية المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.