أبو الغيط: لا مستقبل آمن في المنطقة إلا بمسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أنه لا مستقبل آمن في المنطقة إلا بمسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال أبو الغيط، خلال أعمال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم، إن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرفوض عربيا ودوليا وقانونيا وإنسانيا، مشيرا إلى أن الدول العربية تسعى إلى علاقات بناءة مع جيرانها في الإقليم تعتمد على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

ودعا أبو الغيط، إلى مواصلة الجهود المشتركة لحل أزمات الدول العربية، مشيرا إلى أن دول اليمن وليبيا وسوريا تعاني أزمات كبيرة ويجب العمل على استعادة الاستقرار بها.