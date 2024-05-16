قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات، إن حجم ما تستهلكه مصر من قضبان سكك حديدية سواء القطار الديزل أو مترو الأنفاق أو القطار الكهربائي السريع يصل إلى 200 ألف طن سنويا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الأربعاء، أن هذه الحجم المستهلك يمكن أن يُضاف إليه 50 ألف طن أخرى جراء أعمال الصيانة.

وأشار إلى استيراد الدولة هذه القضبان بالكامل، موضحًا أن آخر كمية تم استيرادها كانت من دولة الصين بحجم 20 ألف طن.

ولفت إلى إنشاء مصنع في مصر لإنتاج القضبان، موضحًا أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة النقل في مصر.

وذكر أنه عملية التوطين بدأت بإنتاج الفلنكات، ثم يجري العمل على تصنيع القضبان، موضحًا أن هذا المصنع موجود منطقة السخنة وهو يتبع جهاز الخدمة الوطنية بالشراكة مع أحد المستثمرين من القطاع الخاص.

وأكَّد أن المصنع بدأ بالفعل في إنتاج القضبان، لكن الوزارة ستبدأ في الحصول منه عليها في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن إنتاجية المصنع ستصل إلى 500 ألف طن سنويا، ستحصل وزارة النقل على احتياجاتها منه بنحو 250 ألف طن، فيما سيتم تصدير البقية للدول المحيطة.

