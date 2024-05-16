وزير النقل: لولا تطوير الطريق الدولي الساحلي والقطار الكهربائي السريع لما فكر أحد في مشروع رأس الحكمة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات، إنه لولا تطوير الطريق الدولي الساحلي ودخول القطار الكهربائي السريع إلى رأس الحكمة لما فكّر أحدٌ في المشروع.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الأربعاء، أن لا يمكن لأحد أن يفكر في الاستثمار برأس الحكمة إذا لم يكن هناك طريق يؤدي إلى هناك، ولا قطار سريع يصل إليها من كل المحافظات.

وأكد أن هذه المشروعات هي بمثابة عوامل مساعدة لتعظيم حركة العمران وكذلك تعظيم حركة السياحة.

ولفت إلى إنشاء مدن مثل 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان من دون وصول وسائل نقل عام إليها، موضحًا أنه في السابق كان العمران يسبق المواصلات لكن ما يحدث حاليا هو العكس أو على الأقل يسيران بالتساوي.

وأوضح أنه أثناء إنشاء أي تجمع صناعي أو عمراني أو نشاط زراعي يتوجب أن يتم توفير وسيلة نقل جماعي لخدمة هذا التوجه، لافتا إلى السهولة الكبيرة في الانتقال حاليا من وإلى رأس الحكمة.

وأوضح الوزير، أنّه متفاعل من أهالي رأس الحكمة منذ 2018، وحتى في 2013 و2014 و2015 أثناء العمل على إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأكّد أن الأهالي يحوزون هذه الأراضي بوضع اليد لكن الدولة تعترف بتواجدهم وملكيتهم لأنهم أبناؤها، ويتم تعويضهم بشكل مجزٍ سواء عبر أراضٍ أو مساكن أو مزروعات.

وأشار إلى صرف تعويضات سخية، وأن كل المواطنين هناك راضون بذلك، مشددا على حرصه على التواصل الدائم معهم.

