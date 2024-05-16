محمد العرابي: لم أتوقع هذا الحجم من انتصار الرأي العام الدولي للحق الفلسطيني

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه لم يتوقع هذا الحجم الكبير من انتصار الرأي العام الدولي للحق الفلسطيني بعد عملية السابع من أكتوبر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الخميس، أن رد الفعل الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر كان متوقعًا، مُرجعًا ذلك إلى أن (دولة الاحتلال) تعرضت لإهانة بالغة (خلال عملية طوفان الأقصى).

وأشار إلى أن إسرائيل تتحرك بحيث تكون لها يد العليا في هذا الإقليم، بغض النظر عما إذا كانت هذه اليد العليا تتسق مع متطلبات الإقليم من عدمه.

وتابع: «الإقليم له متطلبات معينة وإسرائيل خرجت عنها في الثامن من أكتوبر باستعمال هذه القوة المفرطة والأسلوب الوحشي في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وهو ما حرك الرأي العام العالمي».