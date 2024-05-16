وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتم إرسال مزيد من القوات لتكثيف عملية رفح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إرسال المزيد من القوات إلى رفح وذلك من أجل تكثيف العملية العسكرية.

وأضاف جالانت، في ختام تقييم الوضع على حدود قطاع غزة في منطقة رفح: "العملية ستتكثف وستستمر بقوات إضافية ستدخل المنطقة"، مدعياً: "لقد دمرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة وسيتم تدمير المزيد من الأنفاق قريبا"، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وزعم جالانت أن "حركة حماس ليست منظمة قادرة على تجديد نفسها الآن، وليس لديها احتياطيات، وليس لديها القدرة على تصنيع الأسلحة، وليس لديها إمدادات، وليس لديها ذخائر".

وكان جالانت قد أكد أن إسرائيل ستفعل ما يلزم لتحقيق أهدافها العسكرية في قطاع غزة وفي الشمال، وذلك في رد واضح على ضغوط أمريكية تهدف إلى إيقاف العملية في مدينة رفح.