شركات تصنيع الآلآت الألمانية ترصد بوادر تعافٍ بطيء في نشاطها بالصين

ترى شركات تصنيع الآلات الألمانية بوادر تعافٍ بطيء في أعمالها الضعيفة مؤخرا في السوق الصينية المهمة.

وفي استطلاع للاتحاد الألماني لشركات تصنيع الآلآت والمنشآت الصناعية، والذي نشرته اليوم الخميس، أعربت 40% من الشركات في القطاع عن تفاؤلها بأن وضع أعمالها سوف يتحسن في الأشهر المقبلة.

وتتوقع 10% فقط من 220 الشركات التي شملها الاستطلاع في الصين تدهور نشاطها هناك. وفي الاستطلاع السابق الذي أجري في الخريف، كانت نسبة المتشائمين أعلى بمقدار الضعف، وكانت مجموعة المتفائلين تمثل 30%. ويشير الاستطلاع الأخير إلى "ضوء في نهاية النفق"، حسبما استخلص الاتحاد.

ويتوقع أكثر من نصف الشركات (57%) التي شملها الاستطلاع نمو المبيعات لعام 2024 ككل، وتتوقع 12% منها إيرادات مستقرة، بينما يتوقع ما يقرب من الثلث (31%) انخفاضات. وفي المتوسط يتوقع المشاركون في الاستطلاع زيادة في المبيعات بنسبة 4% للعام الحالي 2024.

وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة ما بين 10 و26 أبريل الماضي.

ويظل نقص الطلبات هو المشكلة الرئيسية لشركات تصنيع الآلات الألمانية في السوق الصينية شديدة التنافسية، وفقا للاتحاد. ويرى نحو ثلث الشركات (35%) أن نقص الطلبيات هو أكبر عائق لنموهم في الصين. وبحسب الاستطلاع، ترى الشركات بصورة متزايدة القيود المالية ومتطلبات المشتريات المحلية على أنها عقبات.