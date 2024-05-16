الرئيس الفلسطيني: الوقت مُلح لمطالبة واشنطن بالتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن السلطة الحالية لازالت تؤدي واجبها تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أن السلطة شكلت قبل أسابيع، حكومة جديدة من الكفاءات الفلسطينية؛ للقيام بمهامها وخدمة أبناء الشعب، وتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني، وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن الحكومة لم يقدم لها أي دعم مالي - كما كان متوقعا – رغم أنها استقبلت بترحاب من العالم، لافتًا إلى أن «إسرائيل لاتزال تحتجز أموال السلطة الفلسطينية؛ ما يجعلها في وضع حرج للغاية».

وشدد على أن الوقت أصبح ملحًا لتفعيل شبكة أمان عربية؛ لتعزيز صمود شعب فلسطين، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها.

ودعا إلى مطالبة واشنطن، الراعي الأساسي لإسرائيل، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة المحجوزة، وأن تتوقف عن استعمال الفيتو ضد شعب فلسطين، وتلتزم بالقانون الدولي، وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير.

وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.