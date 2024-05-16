انطلاق القمة العربية فى البحرين بحضور الرئيس السيسى

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الدورة العادية الـ 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمنعقدة فى العاصمة البحرينية المنامة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى مملكة البحرين، للمشاركة في أعمال القمة، حيث التقى مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة، في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.