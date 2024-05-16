 انطلاق القمة العربية فى البحرين بحضور الرئيس السيسى - بوابة الشروق
الخميس 16 مايو 2024 2:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

انطلاق القمة العربية فى البحرين بحضور الرئيس السيسى

آية صلاح
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 2:04 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 2:05 م

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الدورة العادية الـ 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمنعقدة فى العاصمة البحرينية المنامة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى مملكة البحرين، للمشاركة في أعمال القمة، حيث التقى مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة، في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك