وفد جنوب إفريقيا: على العدل الدولية أمر إسرائيل بضمان وصول محققين دوليين للتحقيق في الانتهاكات بغزة

قال وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن المحكمة يجب أن تأمر إسرائيل بضمان وصول محققين دوليين للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة عُقدت للنظر في طلب جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير جديدة ضد إسرائيل، اليوم الخميس، أنه يتوجب العمل على توثيق هذه الجرائم التي لا يمكن نسيانها، وأن يتم ضمان محاسبة إسرائيل عليها وانتهاء مرحلة الإفلات من العقاب.

وأكد أن المحكمة عليها إصدار أمر بإيقاف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وخروج قوات الاحتلال من قطاع غزة. وذكر أن نظام المحكمة يتيح لها إصدار أي أوامر تضمن المحافظة على حقوق الأشخاص إذا ما تعرضوا لمثل هذه المخاطر كما يحدث حاليا مع الفلسطينيين.

وبدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وفيما تستمع المحكمة اليوم لمرافعة جنوب إفريقيا، فمن المقرر أن تستمع غدا الجمعة لمرافعة إسرائيل التي تزعم أن ما يُوجه لها من اتهامات محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة، على حد زعمها.