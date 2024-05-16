الصين تضع قواعد جديدة لتشديد الرقابة على التداول الآلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية قواعد جديدة لتشديد الرقابة على التداول الآلي، ما يمهد الطريق أمام إشراف أكثر صرامة على المستثمرين المؤسسين بما في ذلك قطاع صناديق التحوط الكمي البالغة قيمتها 1.6 تريليون يوان (222 مليار دولار).

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، إن المستثمرين الذين يستخدمون برامج الحاسوب لتوليد عمليات تداول مبرمجة يجب أن يبلغوا البورصات قبل بدء مثل تلك المعاملات، وأن تداولهم سوف يكون عرضة للمراقبة في الوقت الفعلي.

وتضم القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في الثامن من أكتوبر، متطلبات بشأن التحكم في المخاطر وبشأن الأنظمة التكنولوجية والسماح برقابة أشد للتداول عالي التردد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي القواعد النهائية بُعيد صدور مسودة الشهر الماضي وهو ما قالت هيئة التنظيم إنها "مدعومة بالكامل" من جانب الجمهور العام.

وتعمل الصين على تشديد قبضتها على التداول الآلي لضمان العدالة في سوق يهيمن عليه مستثمرون التجزئة.