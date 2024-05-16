التحقيق مع مذيع بلجيكي بعد دعوته لاغتيال رئيس الوزراء

دعا مذيع إذاعي بلجيكي إلى اغتيال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

ومن المقرر أن يواجه المذيع تحقيقا من جانب الشرطة.

وحسب بيان صادر عن محطة الإذاعة المحلية فارجيم 1 اليوم الخميس، فإن المذيع الذي لم يُذكر اسمه، كان يستهدف من وراء تعليقاته إطلاق مزحة، لكنها لم تظهر بهذه الطريقة، وأساء المذيع التقدير تماما.

وقالت المحطة إنه "لذلك تم إيقاف المذيع على الفور"، وأضافت أنه قدم اعتذارا للمستمعين والمحطة.

وكان المذيع قد قال، أمس الأربعاء، بعد ورود أنباء عن تعرض فيكو لإطلاق نار: "إلى كل أولئك الذين يفكرون في إطلاق النار على ألكسندر دي كرو ولكنهم لا يجرؤون بسبب الاحتياطات الأمنية حوله: هكذا كما ترون، من الممكن إطلاق النار على رئيس وزراء، لذلك أقول: امضوا قدما".

ورفع دي كرو دعوى جنائية اليوم الخميس في بلدة فارجيم الواقعة غربي البلاد.

وقال المتحدث باسمه في منشور على تطبيق إكس للتواصل الاجتماعي إن "التحريض على العنف يمثل جريمة جنائية."