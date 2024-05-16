زعيم الحوثيين يعلن استهداف سفن شركات نقل البضائع لإسرائيل

أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي، التصعيد ضد إسرائيل، مع استمرار عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة والتوغل في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال في كلمة له، اليوم الخميس، إن استمرار العدوان والتوغل في رفح يعني ضرورة التصعيد أكثر بكل جبهات الإسناد.

وأضاف أن جماعته لن تدخر جهدا لتقوية المرحلة الرابعة والإعداد لما بعدها في المرحلة الخامسة وغيرها، موضحًا أنهم سيعملون على تقوية المرحلة الرابعة من التصعيد على مستوى الزخم وقوة الضربات.

وأشار إلى أن الشركات التي تنقل البضائع لإسرائيل سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدرات الحوثيين.

وعبر أن تشارك معهم فصائل المقاومة في العراق، في المرحلة الرابعة من التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الحوثيون، هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.