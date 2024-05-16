إف بي آي يستجوب المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه بتهمة دعم حماس

قال المؤرخ الإسرائيلي، إيلان بابيه، إنه خضع للاستجواب لمدة ساعتين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، في مطار ديترويت ميتروبوليتان بالولايات المتحدة، بدعوى دعمه لحركة حماس.

وأوضح بابيه، عبر حسابه على "فيسبوك"، مساء الأربعاء، أن الاستجواب أجراه اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، واحتجزا هاتفه الشخصي خلال ذلك، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعرب المؤرخ الإسرائيلي عن تعجبه من الأسئلة التي وجهت له، وقال: "وجها أسئلة مثل هل تدعم حماس؟ هل تعتقد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة؟ ما هو الحل للصراع؟".

وكان من بين الأسئلة التي وجهت له أيضاً: من هم أصدقاؤه من العرب أو المسلمين في الولايات المتحدة، ومنذ متى يعرفهم، وما نوع العلاقة التي تربطه بهم.

وأشار بابيه إلى أن العميلين أجريا اتصالًا هاتفيًا مطولا مع أشخاص يعتقد أنهم مسئولون إسرائيليون، مبينًا أنهما سمحا له بالمغادرة بعد نسخ كل المعلومات الموجودة في هاتفه.