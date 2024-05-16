أحمد السقا عن ظهوره ضيف شرف: لماذا لا أجامل زملائي ويجاملوني؟

كرمت إذاعة "نجوم إف.إم"، الفنان أحمد السقا، عن مشواره الفني ونجاحاته الأخيرة سواء في السينما أو التلفزيون، وذلك من خلال وجوده ضيفاً على المذيعة إنجي علي، في برنامجها الإذاعي "أسرار النجوم"، وخلال الحلقة كشف السقا عن كواليس مشاركته في أكثر من عمل كضيف شرف.

وقال أحمد السقا: «لي شرف أنني وقفت أمام الفنان أحمد زكي في مشهد واحد معه في فيلم (أيام السادات)، وعملي كضيف شرف هو إضافة ولا أخجل منه إطلاقا، ومؤخرا قدمت مشهداً مع أحمد فهمي في فيلمه الجديد، وأحضرت له حصانين من عندي، وكان التصوير في الصحراء وسيكون فيلما رائعا، لماذا لا أجامل زملائي ويجاملوني؟».