 أبو الغيط وجوتيريش يجددان دعوتهما لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط وجوتيريش يجددان دعوتهما لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان

وكالات
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 1:14 م

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك على هامش القمة العربية التي تعقد بالمنامة اليوم 16 الجاري.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء ركز على الوضع المتفاقم في غزة في ضوء تواصل الهجوم الإسرائيلي على رفح، ومنع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى القطاع بما يدفع السكان إلى حافة المجاعة.

ونقل رشدي، ما عبر عنه الأمين العام للجامعة العربية من تقدير لمواقف جوتيريش، الصلبة والواضحة خلال العدوان على غزة، مؤكداً أن «البوصلة الأخلاقية» للسكرتير العام تشير إلى الاتجاه الصحيح الذي يعبر عن قيم الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة الدفاع عن هذه القيم في مواجهة الحملة الهمجية التي يباشرها الاحتلال منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن جوتيريش، عبر من جانبه عن أن مشاركته في قمة المنامة تأتي أساساً للتأكيد على تضامنه مع الجامعة العربية، متمنياً النجاح والتوفيق لقمة المنامة.

وقال رشدي إن اللقاء تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات العربية، وبخاصة الوضع الخطير في السودان، والذي ينذر بمزيد من التدهور من الناحية الإنسانية، لاسيما في شمال دارفور.

وجدد الطرفان دعوتهما لوقف إطلاق النار بشكل فوري؛ لتجنيب السودانيين أزمة إنسانية تشتد وطأتها كل يوم.


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