الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تعتذر للشعب بسبب تعاملها مع مشروع القانون المثير للجدل

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اعتذرت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام للشعب بسبب تعاملها مع مشروع قانون مثير للجدل سيسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

وقالت الحكومة في بيان "اعترفت الرئيسة التنفيذية بأن الحاجة إلى العمل الحكومي سببت تناقضات وخلافات واسعة في المجتمع بهونج كونج".

وأضاف البيان "يشعر الكثير من أفراد الشعب بخيبة الأمل والحزن. تعتذر الرئيسة التنفيذية للشعب وتتعهد بقبول ذلك بصدق وتواضع".

جاء اعتذار لام فيما نظم مئات الآلاف مسيرات في الشوارع داعين إلى استقالتها ويقول الكثيرون إنهم يشعرون بالاستياء بسبب تعليقها فقط لمشروع القانون بدون سحبه بشكل كامل.

وقالت الحكومة إنه ليس لديها جدول زمني لاستئناف المناقشات حول مشروع القانون.