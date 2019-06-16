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عرضت فضائية «العربية»، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر تحليق مشترك لمقاتلات سعودية أمريكية من طراز «F15 C»، فوق الخليج.
ويأتي هذا التحقيق بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية من جانب وإيران من جانب آخر.