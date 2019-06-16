مشاركة 1600 شخص في مظاهرة بموسكو ضد استبداد الشرطة

شارك نحو 1600 شخص في مظاهرة في موسكو اليوم الأحد ضد استبداد الشرطة ومن أجل إعلام حر في روسيا، على الرغم من أنه كان من المتوقع مشاركة 20 ألف شخص في المظاهرة.

وقال فلاديمير سولوفيوف، رئيس نقابة الصحفيين الروسية، إن مظاهرة اليوم الأحد، التي جاءت نتيجة للإجراء الأخير الذي اتخذته الشرطة الروسية ضد الصحفي الاستقصائي إيفان جولونوف، تتعلق بـ"مستقبل المجتمع المدني في روسيا".

ولم يتضح السبب وراء قلة العدد المشارك في المظاهرة بشكل كبير عن المتوقع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من الشخصيات المتحالفة مع الكرملين شاركت في المظاهرة.

وبعد أن نشر موقع "نامارش" الروسي على الانترنت، الذي يقوم دائما بتغطية الاحتجاجات، تقريرا عن الاحتجاج في البداية، قام بإزالته فيما بعد.

ولم يشارك جولونوف نفسه في المظاهرة اليوم. وأجرى الصحفي مقابلة في وقت سابق من اليوم عبر فيها عن قلقه على سلامته.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شهد تجمع، تم تنظيمه بشكل غير مرخص تضامنا مع الصحفي، إلقاء القبض على مئات الأشخاص.

وأفادت تقارير بأن الشرطة دست المخدرات لجولونوف /36 عاما/ من أجل الزج به في السجن. وكشف الصحفي الاستقصائي عن صلات للمافيا وهياكل فاسدة في جهاز الشرطة والاستخبارات.

وكان جولونوف، الذي يعمل في بوابة "ميدوزا" الإخبارية البارزة، قد تلقى تهديدات من قبل لشهور.

وتم إطلاق سراحه بشكل مفاجئ مساء الثلاثاء الماضي بعد احتجاج دولي غير مسبوق.

وأسقطت وزارة الداخلية الاتهامات ضد جولونوف، وتحقق الآن مع مسؤوليها.

وأقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اثنين من مسؤولي الشرطة في خطوة غير معتادة في روسيا.

ودعا صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان إلى المسيرة اليوم الأحد تحت شعار "العدالة للجميع".

وينتقد أولئك الصحفيون مثل هذه الإجراءات الجنائية التي تتخذ ضد المعارضين أو حتى في عالم الأعمال باعتبارهم من سمات الحياة الممنهجة تقريبا في روسيا.

وأعلن أعضاء البرلمان الروسي أنهم سوف يراجعون تشريعات مكافحة المخدرات.