وزير الإنتاج الحربي: السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات للدول العربية والأفريقية

قال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي -اليوم الأحد- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات إلى الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ذاكرا أن مصر تمكنت من استعادة دورها العربي والأفريقي بسبب ما حققته من إنجازات ضخمة منذ يونيو 2014.

وقال العصار ـ خلال فعاليات الجلسة الثانية لملتقى "بناة مصر" برعاية الرئيس السيسي ـ "إن هذا الملتقى في غاية الأهمية لأنه يمس نقطة خاصة بتصدير المقاولات الى الدول العربية والأفريقية، ولقد لمسنا جميعا المشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة في مصر".

وأضاف أن مصر عادت قوية إلى دورها العربي والأفريقي، مشيرا إلى ضرورة استمرار التنمية لتلبية تطلعات الشعب المصري وتقوية العلاقات مع الدول العربية والأفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر خلال هذا العام للاتحاد الأفريقي.. لافتا إلى أن المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في أفريقيا تفيد شعوب تلك الدول وتنمي اقتصادنا وتزيد من حجم الروابط بيننا.

وأوضح العصار أن منظومة الانتاج الحربي مكونة من 20 شركة و17 مصنعا تعمل أساسا لتلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات، إلا أنه في نفس الوقت يتم الاستفادة من الطاقات الفائضة في إنتاج المنتجات المدنية التي تفيد الاقتصاد المصري بأسعار منافسة وبجودة عالية، ومن المستهدف إقامة شراكات مع الشركات العالمية الكبرى لجلب التكنولوجيات وتوطينها في مصر.

كما نوه بأن الانتاج الحربي لديه شركة للمقاولات تم إنشاؤها منذ 3 سنوات، حققت خلال هذه الفترة نشاطا جيدا، حيث تعمل حاليا بقيمة 15 مليار جنيه مشروعات في مصر.