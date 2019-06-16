الحكومة المؤقتة شرقي ليبيا: مبادرة السراج محاولة يائسة في ظل تقدم الجيش

وصف رئيس الحكومة المؤقتة شرقي ليبيا عبدالله الثني، مبادرة رئيس حكومة الوفاق المدعومة دوليًا فائز السراج التي أطلقها اليوم الأحد بأنها بمثابة "ذر للرماد في العيون ومحاولة يائسة في ظل تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس".

وقال الثني في تصريحات لـ "سكاي نيوز"اوردتها موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي، "إن معركة طرابلس لم تنته بعد ومحاولات توريط الجيش الليبي فشلت، هدفنا الرئيسي هو توحيد الدولة الليبية ولا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل الميليشيات"، كما اتهم الثني، رئيس حكومة الوفاق السراج بأنه لم ينفذ تعهداته بموجب اتفاق الصخيرات بخصوص ما يتعلق بحل المليشيات.

كان السراج قد طرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، رحبت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، التابع للحكومة المؤقتة، قد بدأ في أبريل الماضي هجومًا على العاصمة طرابلس بهدف السيطرة عليها، إلا أن القوات الموالية لحكومة الوفاق تتصدى له.