قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص على زيارة المتحف المصري الكبير في مستهل جولاته التفقدية خلال عامه الثاني في رئاسة الحكومة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أن الحكومة تولي ملف الثقافة والحضارة المصرية القديمة اهتمامًا بالغًا ليس فقط لارتباطها بقوة مصر الناعمة عالميًا وإنما لأثرها في تشجيع حركة السياحة وزيادة الدخل القومي.



وتابع أن الكل يترقب افتتاح أكبر متحف للآثار المصرية في العالم أجمع ألا وهو المتحف المصري الكبير الذي سيضم 100 ألف من أندر وأشهر القطع الأثرية، ومنطقة تجارية ومطاعم وحديقة للكبار وأخرى للأطفال.



ووصف المتحف المصري الكبير بأنه تجمع متكامل ثقافي حضاري لم تشهده مصر من قبل، مستطردًا أن معدلات التنفيذ فيه وصلت لنسب كبيرة وتم الانتهاء من الإنشاءات الداخلية كافة.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، متحف مركب خوفو بمنطقة الأهرامات، ثم المتحف المصري الكبير.