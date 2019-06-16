الأحد 16 يونيو 2019 1:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

مصادر عراقية: مقتل 7 «دواعش» في قصف للتحالف الدولي غربي كركوك

د ب أ
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 12:22 م | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 12:22 م

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، بأن سبعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قتلوا جراء قصف لطيران التحالف الدولي استهدف موقعا للتنظيم غربي مدينة كركوك الواقعة على بعدلا 250 كلم شمال بغداد.

وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "طيران التحالف قصف موقعا لتنظيم داعش في قاطع البوحمدان بين قرية أبو صخرة وقرية النجاتية بقضاء الحويجة غربي كركوك، ما أسفر عن مقتل سبعة من عناصر داعش".

وتشن القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي عمليات استباقية بشكل شبه يومي للحد من تحركات عناصر داعش في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بهدف الحيولة دون عودة نشاط التنظيم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك