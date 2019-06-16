بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بين شركة المنار للتجارة والتوزيع وتوتال العالمية تمكنت الشركة التابعة لمجوعة المنار من الفوز بتوزيع زيوت ELF التى تصنعها شركة توتال العالمية بحسب أحمد نوارة الرئيس التنفيذى لمجموعة المنار.

قال نوارة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن مجموعة المنار فازت بالتعاقد مع شركة توتال العالمية على توزيع زيوت ELF بشكل حصرى فى السوق المحلية بعد منافسة 5 شركات كانت تسعى إلى توزيع تلك الزيوت.

وتعمل زيوت ELF فى المحركات «والفرامل» و«الفتيس» و«زيوت الهيدروليك» والشحوم.

وتستخدم زيوت ELF فى السيارات التى تعمل بالديزل أو البنزين التى تعمل بداخل السوق المحلية ــ بحسب نوار.

ولفت إلى شركة المنار ستقدم تقييما لمجموعة توتال العالمية بعد مرور 3 شهور حول الكميات التى تم توزيعها بداخل السوق المحلية.

وأكد أن زويوت شركة توتال ذات جودة عالية سيكون سعرها أقل من نظيرها فى السوق المحلية بواقع 5 %.

وسيتم تصنيع تلك الزيوت بداخل مصنع توتال العالمية بمدينة برج العرب بهدف تعميق صناعة تلك الزيوت فى مصر.

وأكد أن مجموعة المنار توزع منتجات زيوت أخرى ولكن لا تتعارض مع توزيع منتجات شركة توتال فى السوق المحلية.

وذكر أن زيوت ELF تحتل مراكز الصدارة فى دول المغرب وتونس والمغرب ما حفز مجموعة المنارة على ضرورة الفوز بتوزيعها بداخل السوق المحلية.

ولفت إلى مجموعة المنار تمتلك مصنعا لإنتاج الزيوت بداخل السوق المحلية وخلطها مما مكن المجموعة من الاستحواذ على توزيع حصة كبيرة من توزيع الزيوت بداخل السوق المحلية.

تعمل مجموعة المنار فى السوق المحلية منذ 1975 فى توزيع الزيوت الأصلية وقطع الغيار.