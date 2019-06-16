«أكسا للتأمين» راعيا رسميا لأطقم تدريب نادى ليفربول لكرة القدم لموسم 2019 ــ 2020

أصبحت شركة أكسا للتأمين الشريك التأمينى والراعى الرسمى لأطقم تدريب نادى ليفربول، بما يعكس توسعات شركة التأمين لتقدم كل ما هو أكثر من الخدمات التأمينية المتعارف عليها والتوجه نحو أن تكون دائما شريكا لعملائها، وذلك يتمثل فى شعار نادى ليفربول المعروف عالميًا ــ لن تسير وحدك أبدًا ــ وهو من أقوى الشعارات التحفيزية فى عالم الرياضة.

وصرح أيمن قنديل، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أكسا فى مصر، إن شعار ليفربول ‘لن تسير وحدك أبدًا يعكس جهود شركة أكسا المتواصلة لضمان استعداد عملائنا لمواجهة تحديات الحياة، مضيفا أن أكسا تمثل لعملائها الشريك الذى يعاونهم دائما على الوصول لكل ما هو أفضل، تمامًا مثلما يفعل مشجعو ليفربول ونظام دعم فريق النادى.

وقال خالد الشعرانى، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أكسا فى مصر، إن أكسا مصر تسعى دائمًا لمنح عملائها مجموعة من الخدمات التى تفوق الحماية التأمينية المتعارف عليها لنواكب متطلبات العصر الحديث والنمط السريع للحياة اليومية.

وأضاف أن الشراكة الجديدة مع ليفربول تؤكد التزام الشركة بأن تكون دائما شريكًا داعما لعملائها، بما يمكنهم الاعتماد عليه ليساندهم فى التحضير لأهم اللحظات فى حياتهم، مثل الكثير من مشجعى ليفربول ودعمهم غير المشروط لفريقهم.

وتابع «التزامًا بشعارنا فى شركة أكسا وشعار نادى ليفربول، سنواصل معًا العمل مع فرق النادى للرجال والسيدات والمدراء والمدربين والمهنيين الصحيين لدعم هدفنا المشترك المتمثل فى تعزيز أسلوب حياة مبنى على الرفاهية الصحية».