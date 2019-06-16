ريا أبي راشد تحكي كواليس وقوعها ضحية بمقلب رامز جلال: بكرهه

سردت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، تفاصيل وقوعها ضحية لبرنامج المقالب الذي قدمه الفنان رامز جلال خلال الموسم الرمضاني لهذا العام، معقبة في مزاح: «بكرهه».



وقالت خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، إن القصة بدأت بدعوتها للمشاركة في برنامج مسابقات مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز لعرضه خلال شهر رمضان الكريم.



وتابعت أنها في ذاك الوقت كانت تصور الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب «آراب جوت تالنت»، وسافرت لمسافة طويلة جدًا حتى وصلت إلى جزيرة بالي الإندونيسية، مضيفة أنها لم تتخيل إطلاقًا أن يكون كل ما مرت به خدعة لكن عدم اهتمام طاقم البرنامج بتعرضها للخطر أثار استيائها.



وواصلت أنها لا تستطيع تذكر التفاصيل التي عاشتها خلال المقلب حاليًا لكونها كانت في حالة صدمة، لكنها سعدت أن الخطر الذي كاد أن يطولها زال بكشف رامز جلال عن المقلب، مشيرة إلى عدم مشاهدتها الحلقة حتى الآن.



واستطردت أنه عند اقتراب الغوريلا منها لاحظت عينا إنسان لكنها لم تتمكن من معرفة هويته حتى سارع رامز جلال بنزع قناعه.