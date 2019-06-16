أعضاء الغرفة التجارية الجدد بالمنيا: ملتزمون ببرامج الإصلاح والتنمية

أعلنت قائمة شباب التجار برئاسة أحمد راضي، والتي فازت بانتخابات الغرفة التجارية بالمنيا أمس السبت، عن التزامها بجميع وعودها الانتخابية للتجار من برامج إصلاح وتنمية، ودور قوي للتجار.

وقال وائل قطب، عضو مجلس إدارة الغرفة: "نتوجه بالشكر لجميع تجار ومستثمري الغرفة الذين ساهموا في إثراء العملية الانتخابية الأقوى في تاريخ الغرفة منذ تأسيسها ونتعهد بأن تكون الغرفة بمثابة بيت العائلة الكبير، ولدينا برامج وخطط لتقوية دور الغرفة ومساندة التجار".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالمنيا النتيجة الرسمية، عن فوز قائمة شباب التجار في أقوى انتخابات شهدتها تجارية المنيا على مدار تاريخها والتي انطلق أمس السبت، حيث تنافس 14 مرشحًا على 7 مقاعد بمجلس الإدارة.

وأسفرت انتخابات الغرفة بالمنيا، عن حضور 1559 ناخبًا ادلوا بأصواتهم، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 1351صوتًا فيما بلغت الأصوات الباطلة 208 وحصل أعضاء قائمة شباب التجار والتي ضمت "أحمد راضي طه مخلوف 796صوتًا – هشام طلعت محمد شلقامي وشهرته هشام عزام 754صوتًا - عبد الرحمن محسن مهني وشهرته مصعب مهني 717صوتًا -وائل قطب 717صوتًا -احمد راغب 709صوتًا -عبد الرحمن عمر عبد الرحمن 700صوتًا - عادل حسين محمود الخطيب 671 صوتًا".

فيما حصل أعضاء قائمة الأيادي البيضاء "طارق محمد حسن 647 صوتًا- رؤوف عبيد 647صوتًا-رضا فتحي 641صوتًا- حسني راغب 632صوتًا - محمد رمضان 620صوتًا-حسين رشدان 620صوتًا- محسن مصطفي أمين 586صوتًا".

وجرت عملية الانتخابات في ثلاث صناديق بمدينة بني مزار وملوي وبندر المنيا.