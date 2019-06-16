وزير الري يترأس الاجتماع الثاني للجهات المعنية بتنظيم موسم الحج

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج للعام الحالي، الاجتماع الثاني مع ممثلي الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج، لمتابعة ماتم من إجراءات مع ممثلي وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة والصحة والسكان والأوقاف وشركة مصر للطيران، وذلك لبحث سبل التنسيق بين كافة الجهات للتيسير على الحجاج وخروج موسم الحج بالشكل الأمثل ومتابعة قرارات الاجتماع السابق.

وطالب الوزير بضرورة استمرار التنسيق بين الثلاث بعثات الخاصة بقرعة وزارة الداخلية وبعثة الجمعيات الأهلية والسياحة للوصول إلى أفضل السُبل التي تيسر على كافة الحجاج رحلة الحج، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق الإعلامي المسبق ومعالجة كافة السلبيات السابقة وتلافيها.

من جانبه استعرض اللواء عمرو لطفي، ممثل وزارة الداخلية، كافة الخطط الموضوعة والمجهودات، مشيرًا إلى انتهاء ترتيبات توفير خطوط محمول للحجاج وتوفير زي موحد عبارة عن زي إحرام للرجال وإسدال للسيدات تحمل شعار البعثة، والتعاقد مع إحدى الشركات الوطنية لتوفيره، ووجه "عبدالعاطي" بضروره توفير الزي لبعثتي التضامن والسياحة، للتنسيق وسهولة التواصل بين أبناء البعثة ككل.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، ممثل وزارة الصحة، إلى الانتهاء من التطعيمات الخاصة بـ80% من الحجاج تقريبًا، وطباعة مطويات وكتيبات خاصة بالإرشادات الصحية، مضيفًا أنه تم حصر أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى الفشل الكلوي والسرطان، من الآن لمعرفة من بحاجة إلى جلسات غسيل كلوي أو جلسات كيماوي، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد بأنه سيتم شحن حوالي 15 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، ومن المتوقع توفير 36 عيادة طبية بمكة المكرمة و6 عيادات بالمدينة المنورة وسيتم عمل عيادات في مخيمات البعثة بمنى وعرفات، مضيفًا أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالحالة الصحية لكل حاج واحتياجاته الصحية، وأن البعثة الطبية مكونه من 360 عضوًا منهم 140 طبيبًا سيتم عمل نوباتجيات خلال فترة الإقامة بمنى وعرفات.

وأفاد مجدي شلبي، ممثل وزارة السياحة، بوجود غرفة عمليات لمتابعة كافة المجريات وأية أحداث طارئة وأنه هناك تنسيق جيد مع بعثتي التضامن والداخلية.

ووضح أيمن عبدالجواد، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن بعثة الجمعيات تضم مايقرب من 12400 حاج على أربعة مستويات وتم اتخاذ كافة الاحترازات للتيسير على الحجاج، كما تم تدريب المشرفين المصاحبين للأفواج لتحقيق أقصى سُبل الراحة لهم، مبينًا أن اول فوج من الحجاج بعثة التضامن سيغادر يوم 23 يوليو المقبل.

وأفاد جابر طايع، ممثل وزارة الأوقاف، باختيار 53 واعظًا منهم 9 واعظات من السيدات على أعلى مستوى لمصاحبة الحجاج و توفير الفتاوى والإجابة على كافة استفساراتهم، وطالب بإخطاره بالشيوخ المرافقين للبعثة الحج السياحي لاعتمادهم من جانب وزارة الأوقاف.

ووجة عبدالعاطي، بضرورة قيام وزارة الأوقاف بالتنسيق مع أئمة المساجد خلال الفترات المقبلة لنشر الوعي بالسلوكيات السليمة للحجاج خلال خطب الجمعة، ويكون ذلك اعتبارًا من أول يوليو بجانب توحيد الفتوى لكافة أعضاء البعثة الدينية والتركيز الإعلامي على تجنب بعض السلوكيات غير السليمة والتعريف بآداب الحج وتجنب أية تجاوزات.

وأشار طارق عبدالعزيز، ممثل شركة مصر للطيران، إلى عمل الشركة ووزارة الطيران على توفير كافة سُبل الراحة للحجاج وتخصيص الصالة الموسمية وتقليل ساعات الانتظار، وزيادة عدد الكاونترات إلى 15 كاونترًا للتسهيل على الحجاج، فضلًا عن مراعاة أن تكون الأسعار اقتصادية وتتساوى مع أسعار الخطوط السعودية، وتوفير كافة التجهيزات بمقررات بعثات الداخلية والتضامن والسياحة.