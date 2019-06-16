ألمانيا: إلغاء قرارات لجوء حوالي 600 أجنبي في 4 أشهر

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ألغت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين قرارات لجوء لنحو 600 أجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

في المقابل، ظل وضع الإقامة قائما في أكثر من 98 بالمئة من إجمالي حالات إجراءات سحب وإلغاء (وضع اللجوء) البالغ عددها 32667، والتي تم البت فيها من قبل الهيئة خلال هذه الفترة الزمنية.

ومثلما جاء في رد الحكومة الاتحادية على سؤال النائبة البرلمانية عن حزب الخضر الألماني لويزا أمتسبرج، تم إلغاء الاعتراف بصفة صاحب حق لجوء أو لاجئ في 489 حالة، لأن الشروط اللازمة لذلك لم تعد متوافرة.

وبحسب البيانات، فقد 114 شخصا الحق في الحماية، لأنهم أعطوا بيانات خاطئة خلال إجراءات اللجوء.

وشملت أغلب حالات الإلغاء أشخاصا تم تسجيلهم لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين كسوريين أو عراقيين.

ولم تتلق النائبة البرلمانية بالخضر ردا على السؤال عن المدة التي تستغرقها إجراءات سحب وضع اللجوء في المتوسط.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية أن ذلك "لا يتم تسجيله إحصائيا".