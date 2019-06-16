القضاء الجزائري يضع وزير النقل الأسبق تحت الرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر اليوم الأحد، أمرًا بوضع وزير النقل الأسبق عمار تو تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

كان عمار تو، مثل في وقت سابق اليوم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

يشار أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي بإيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، الحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم في اطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

كما أمر أيضا بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، تحت الرقابة القضائية.