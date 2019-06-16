الكوارث الطبيعية تضر بحوالي 10 ملايين شخص في الصين الشهر الماضي

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أضرت الكوارث الطبيعية بحوالي 89ر9 مليون شخص في الصين الشهر الماضي، فيما لقى 43 شخصا حتفهم وفقد 4 آخرون وأعيد توطين 127 ألفا، وفقا لما ذكرته وزارة إدارة الطوارئ.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن الوزارة قولها إنه من خلال تدميرها لمنازل وإتلافها لمحاصيل، تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 96ر11 مليار يوان (حوالي 7ر1 مليار دولار أمريكي) في مايو الماضي.

وتضررت البلاد بشكل رئيسي من الجفاف والفيضانات وعواصف البرد الشهر الماضي، فيما تسببت الزلازل والانهيارات الأرضية ودرجات الحرارة المنخفضة وكوارث الثلوج وحرائق الغابات في أضرار متفاوتة.

وعلى وجه التحديد، أثرت الفيضانات على 59ر3 مليون شخص وأجبرت 114 ألفا على الانتقال إلى أماكن أخرى، فيما لقى 29 شخصا حتفهم وفقد 4 آخرون.