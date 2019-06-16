ثمرة «الليتشي» تودي بحياة عشرات الأطفال في الهند

لقي نحو 50 طفلا هنديا حتفهم في الأسابيع الثلاثة الماضية في ولاية بيهار بالهند، بسبب مرض التهاب الدماغ، والذي يُعتقد ارتباطه بفاكهة الليتشي، حيث أفاد باحثون باحتواء ثمرة الليتشي على مادة سامة تؤدي إلى الوفاة.

وبحسب صحيفة «Times of India» الهندية، تكررت تلك الحادثة على مدار الـ 24 عامًا الماضية، تحديدًا منذ عام 1995، في منطقة "مظفر بور" شمال شرقي البلاد، والمناطق حولها، خلال موسم الليتشي.

وأظهرت تحاليل عينات البول من الأطفال المصابين إصابتهم بالسموم التي توجد عادة في بعض الفواكه مثل الليتشي، والتي تضعف إنتاج الجلوكوز في الجسم بشكل كبير، مما يؤدي إلى الاصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الدماغ، خاصة مع سوء التغذية الذي يعاني منه معظم الأطفال المصابون والمنتمون إلى الأسر الفقيرة.

ووفقًا للتقارير، أكد معظم آباء الأطفال المصابين أن أطفالهم قضوا يومهم في تناول الليتشي، دون تناول وجبة العشاء، موضحة أن الأطفال الذين تخطوا الوجبة كانوا أكثر عرضة لنقص السكر في الدم -والذي يعد من أسباب الوفاة- أثناء الليل.

وذكر مسؤولو الصحة، عن إصابة الأطفال المتوفين بأعراض مشابهة لمتلازمة التهاب الدماغ الحاد (AES)، حيث كان يعاني معظمهم من انخفاض مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم، وهو أحد الأعراض المميتة لالتهاب الدماغ.

قال المسؤول الصحي سانجاي كومار لوكالة "فرانس برس"، إن وزارة الصحة أصدرت بالفعل عدة نصائح إرشادية للأباء، تفيد برعاية أطفالهم خلال فصل الصيف، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.

وأضاف كومار: "لقد أفاد خبراء دوليون أن الليتشي يحتوي على نوع من السموم التي تنتشر في الكبد لدى الأطفال، وأن ارتفاع درجات الحرارة يساعد في تفشي الانتشار، لأنه بمجرد انخفاض درجة الحرارة وهطول الأمطار تقل نسب الإصابة، والحقيقة وراء ارتفاع نسب الإصابة بمنطقة مظفر بور ترجع لكونها منطقة نمو الليتشي".

وألقت وزارة الصحة في الولاية باللوم على انخفاض نسبة السكر في الدم كسبب للوفاة، والذي من الممكن أن يتسبب فيه الإفراط في تناول الليتشي، ونصح مسؤولو الصحة في الولايةـ الآباء بعدم إطعام أطفالهم الليتشي على معدة فارغة، خاصة الثمار غير الناضجة منها.