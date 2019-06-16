قرر جهاز السادس من أكتوبر حظر سير التوك توك بالمدينة، بالتزامن مع الموافقة على ترخيص نحو ألف سيارة فان لتكون بديلا عن تلك المركبات.

وأكد رئيس جهاز المدينة، شريف الشربيني، التعامل بكل حسم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد من يخالف هذا القرار.

كما شدد على استمرار الحملات لحين القضاء على ظاهرة التوك توك بالمدينة بأكملها؛ من أجل الحفاظ على النسق الحضاري لها وإظهارها بالشكل اللائق بها.

وأشار الشربيني إلى شن عدة حملات على منطقة جنوب الأحياء بالمدينة، للقضاء على ظاهرة انتشار مركبات التوك توك، وظاهرة الجراچات العشوائية؛ لاعتبارها تعديا على أملاك الدولة.

وأهاب جهاز المدينة بمالكي مركبات التوك توك عدم السير داخل المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم ضبط المركبة والتحفظ عليها، والمصادرة الفورية مع من يخالف؛ طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وفي سياق قريب، أكد رئيس جهاز السادس من أكتوبر اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة ضد الوحدات السكنية التي تقوم بأنشطة مخالفة بالمدينة بأكملها.

وشدد على عدم التهاون في إزالة أية مخالفات بالمدينة، مشيرا إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية تعدٍ تنفيذا للقانون.

من جانبه، أعلن نائب رئيس جهاز المدينة، خالد سرور، الموافقة على ترخيص نحو 1000 سيارة فان، وتم إجراء قرعة لـ500 متقدم، وتم ترخيص 37 سيارة من إجمالي السيارات.

وأكد سرور استبدال السيارات الفان محل عربات التوك توك؛ لتقليل الزحام والقضاء على العشوائية وربط أحياء المدينة ببعضها البعض.