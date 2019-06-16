محمد بن سلمان: «مقتل خاشقجي» جريمة مؤلمة جدا ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة

وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بأنه "جريمة مؤلمة جدا".

وقال، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأحد، إن المملكة تسعى "لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل" في القضية، "من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد".

ودعا "أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيا"، إلى "أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم في تحقيق العدالة".

وقال: "لم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءاً من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا. وقد قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلا".

وأضاف: "هذه الإجراءات تنبع أولا وأخيرا من حرصنا في المملكة على حياة كل مواطن سعودي أيا كانت مواقفه، وهى إجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى. فنحن دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف".