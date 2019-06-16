المصرية للاتصالات تحصل على جائزة أفضل صفقة تمويل منظم فى شمال إفريقيا

حصلت الشركة المصرية للاتصالات على جائزة «أفضل صفقة تمويل منظم فى شمال إفريقيا» وذلك خلال الحفل السنوى الحادى عشر للمجلة المالية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA Finance) والذى أقيم فى لندن خلال الاسبوع الماضى لتوزيع جوائز إعادة التمويل وإعادة التسعير وإعادة الهيكلة لعام 2018، وقد حصلت المصرية للاتصالات على الجائزة عن القرض المشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكى والذى تم توقيعه فى أكتوبر 2018 بترتيب من بنك أبوظبى الأول وبنك المشرق.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تغطية اكتتاب هذا القرض بنسبة 1.5 مرة، ويتماشى هذا القرض مع استراتيجية الشركة التمويلية والتى تهدف لخفض مصروفاتها التمويلية مع إدارة الالتزامات المستحقة من الدين فى ضوء تدفقات الشركة النقدية، حيث يتيح هذا التمويل للشركة المرونة اللازمة للاستمرار فى استثماراتها فى بنيتها التحتية المحلية والدولية بالإضافة إلى تغطية نفقاتها الرأسمالية.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قائلا: «سعداء بالحصول على هذه الجائزة التى تعكس قوة الأداء التشغيلى والمالى للشركة وتظهر مقدار التفانى والجهد المبذول من قبل فريق العمل فى التخطيط والقدرة على التفاوض للحصول على تسهيل ائتمانى بشروط تمويلية مميزة ومعدة خصيصا وفقا لاحتياجات الشركة وخطة أعمالها».

وأعرب حامد عن خالص تقديره لبنك أبوظبى الأول وبنك المشرق إلى جانب الأحد عشر بنكا المشاركين فى توفير هذا التمويل المميز وتفهمهم التام لنموذج أعمال المصرية للاتصالات ودوافع نموها.

وقال كريستوفر مور المدير التنفيذى للمجلة المالية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «تتقدم المصرية للاتصالات بخطى سريعة على صعيد جميع أعمالها وما يصاحبه من تعزيز وضعها المالى لدعم نموها المحلى والتوسع فى شراكاتها الدولية ذات الاهمية. نجحت الشركة فى الحصول على أول قرض مشترك بعملة أجنبية بقيمة 500 مليون دولار أمريكى فى عام 2018. حيث انعكست ملاءة الشركة القوية فى كسب ثقة البنوك الإقليمية والدولية».