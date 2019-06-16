«الأب المذنب» يُعيد ريكو للسينما من جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد الفنان ريكو، لخوض بطولة فيلم جديد بعنوان "الأب المذنب" من تأليف وإخراج مصطفى نجيب الفيلم ينتمي لنوعية أعمال البطولات الجماعية الشبابية، حيث يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك فى بطولته مجدي عبدالحليم، ومنة الدقن وعلاء الحجار وعيد أبو الحمد، وإحسان ترك، وإسلام إسماعيل ومحمود هاشم، وجو مايكل سمير، وسلامة عمران، وأحمد توفيق وسيد فوزي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليئ بالإثارة والتشويق عن قصة حقيقية حول آب يعامل أولاده ببخل وقسوة.

ويقوم المخرج مصطفى نجيب، حاليا بمعاينة الديكورات الخاصة بتصوير الفيلم بعد أن استقرت على تنفيذ المشاهد فى أحد الاستديوهات وفى أحد المناطق بمدينة 6 أكتوبر ومصر الجديدة وعدد من شوارع القاهرة، تمهيداً لبدء تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام المقبلة.