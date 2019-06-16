كشف الكاتب والروائي، أشرف العشماوي، عن كواليس روايته الأحدث «سيدة الزمالك»، الصادرة حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية، وذلك عبر تدوينه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب «العشماوي» يقول: «ومضت فكرة رواية سيدة الزمالك أثناء مراجعتي لرواية تذكرة وحيدة للقاهرة، دائما ما يداهمني هذا الشعور الغريب والرغبة الُملحة في كتابة عمل جديد أثناء المراجعة الأخيرة، شعور لا أعرف له سببا، ربما لأنني أشعر بانتهاء الرواية ومن المؤكد أني سأفتقد الكتابة لشهور بعدها، فأتعلق بأهداب فكرة عابرة، لكني دائمًا ما اؤجل رغبتي تلك، وكثيرا ما أئدها في مهدها، ليقيني بأن الكتابة على الكتابة أشبه بالسراب».

وأضاف: «الكاتب يتعلق بشخصياته يحبهم ويكرههم ويعيش معهم كل يوم وكل لحظة لا يفارقون خياله، واقتراب النشر والمراجعة الأخيرة للبروفة تعني خروجهم من حياته للأبد، سيذهبون لغيره ولن يكون له سلطان عليهم، سيصبحون مجالا للنقد، وعرضة للمحاكمة من القراء، وقد أفلح في الدفاع عنهم أحيانا، في هذه المرحلة الشبيهة بفترة الريبة سترى شخوص رواية جديدة أمامك واضحة أو هكذا سيُهيئ لك، تجد العوالم محددة أو هكذا ستظن، لكن ما أن تشرع في رسم الشخصيات أو السرد ستكتشف أنك وقعت في فخ الغواية».

وتابع: «كل ما تخيلته لا يتعدى فصلا أو إثنين بالكثير على أحسن حال، سينضب خيالك المُجهد بسرعة، ولن تجد ما تكتبه بعدها وسيتوقف قلمك رغمًا عنك، لأن رأسك محملة بشخوص وعوالم الرواية التي تراجعها الآن ولم تغادر روحك للأبد، لازالوا معك، بداخلك، يعيشون في خيالك، ولم تكتب نهايتهم الأخيرة بعد، فاصبر وانتظر».

وأوضح: "مررت بهذه الظروف في شهر أبريل 2016 لما ومضت شخصية مايسة عمرو السيدة الأرستقراطية برواية سيدة الزمالك، حدث ذلك فجأة عندما حذفتها من تذكرة وحيدة للقاهرة أثناء المراجعة ، ولولا هذه الومضة لكانت مايسة هانم الأن قابعة بسلة مهملات حاسبي الشخصي، رأيت وقتها أنها حشوًا لا طائل من وراء سرده على مسامع قارئ سيمل ولاشك منها كجارة لبدر الذي يعمل عنده عجيبة سر الختم النوبي الجميل، الذي افتقده بشدة حتى يومنا هذا.".

وأردف: "جربت حذف الشخصية بكل تفاصيلها ولم يتأثر النص، بل ربما صار أكثر رشاقة وأيضًا حذفت فصلا كاملاً آخر بصوت عباس المحلاوي لكنني أدخره لرواية قادمة يوما ما، بعد الحذف ظلت شخصية مايسة تطارد خيالي وتمسك بتلابيبه وكأنها تنبهني لأمر خفي، حتى أنني فقدت رغبتي في المراجعة مؤقتا وأوكلت المهمة لمحرري الأدبي(...)».

وأضاف صاحب «سيدة الزمالك»، أنه أنهى الرواية في شهر ديسمبر عام 2017 وسلمها لناشري الدار المصرية اللبنانية للطبع.