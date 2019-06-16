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مقتل 5 أشخاص جراء اصطدام قطار بسيارة في بولندا

د ب أ
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 7:06 ص | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 7:06 ص

أعلنت الشرطة البولندية مقتل 5 أشخاص في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إثر اصطدام قطار بسيارة عند مزلقان للسكك الحديدية في جنوب غربي بولندا، وفقا لقناة "تي في إن 24" التلفزيونية الإخبارية.

وذكرت القناة أن الضحايا الخمسة كانوا مجموعة من الرجال يسافرون في السيارة. ويبدو أن سائق السيارة كان يحاول عبور المزلقان عندما صدمه قطار بالقرب من بلدة نوفا فيش كونسيكا في محافظة سيليزيا السفلى.

وتوفي الخمسة في موقع الحادث. فيما لم يتعرض أي من ركاب القطار المئتين أو طاقم القطار لأي أذى.

وذكر مشغل السكك الحديدية البولندية أن إشارات مرور المزلقان كانت تعمل بشكل طبيعي وقت الاصطدام.

وتم تعليق حركة المرور على خط القطارات لعدة ساعات بعد الحادث.

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