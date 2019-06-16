بومبيو: ننظر اتخاذ سلسلة من الخيارات ضد إيران منها العسكري

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية تنظر في سلسلة من الخيارات ضد إيران، ومن بينها الخيار العسكري، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.