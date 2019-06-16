علق الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشؤون الإسلامية، على الانتقادات التي طالت بعض فتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي الأيام الماضية، قائلًا: «نحسبه وليًا ولا نزكيه على الله».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، أن الراحل كان مثالًا وقدوة ومنارة للعلم والهدى، معقبًا: «مش هنشوف زيه تاني يمكن نشوف أحسن منه، مصر ولادة، بس مش زيه».



وتابع أن الشعراوي سيظل أحد أهرامات مصر، وإحدى علامات الأزهر التي لابد أن يفتخر بها، مستنكرًا تأخر المؤسسات الدينية حتى الآن في إصدار بيانات يرفضون خلالها النيل من مقام الشيخ الراحل باعتباره رمزًا لمصري وأحد أعظم علماء الإسلام.



وكان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، قد أعاد نشر صورة غلاف لكتاب له صدر عام 1994 تحت عنوان «أفكار مهددة بالقتل: من الشعراوي إلى سلمان رشدي»، معلقًا عليها: «إنكم تصدقونه، فحين أراه مخطئًا، أسارع وأفند وأناقش وأحيانًا أهاجم، بل والحق يقال، إن الرجل يدفعني دفعًا إلى للخلاف معه، فلم أر شيخًا يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم والتقدم إلا الشعراوي، ولم أصادف رجلًا مثله يستخدم كل المنح الربانية التي أنعم بها عليه، فيما يخدم التطرف».