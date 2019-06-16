وزير الطاقة السعودي: نأمل في موافقة «أوبك بلس» على تمديد خفض الإنتاج

أعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن أمل بلاده في أن تتفق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج للنصف الثاني من العام الجاري، وذلك خلال اجتماع ربما يتم عقده في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين يتعلق بالطاقة والبيئة في اليابان: "نأمل في أن نصل إلى إجماع لتمديد اتفاقنا (المتعلق بخفض الإنتاج) عندما نلتقي خلال أسبوعين في فيينا".

وأضاف أن المجموعة ربما تعقد اجتماعا في الأسبوع الأول من يوليو، ولفت إلى أن هذا من شأنه المساعدة فيما تسعى السعودية جاهدة من أجله وهو إعادة التوازن لسوق النفط.

وكان الفالح قال أمس إن المملكة، المنتج الأكبر بالمنظمة، تسعى إلى تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية قبل عام 2020.

وجاءت تصريحات الفالح أمس بعد يوم من توقعات للوكالة الدولية للطاقة بحدوث زيادة في الإمدادات النفطية في السوق العالمية العام المقبل لتتجاوز الطلب، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط على منظمة أوبك.

ووفقا للوكالة الدولية، فإنه رغم أن نمو الطلب على النفط سيتسارع إلى 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2020، تشيرالتوقعات إلى أن الإنتاج سيرتفع بـ3ر2 مليون برميل يوميا، في ظل استمرار النمو في إنتاج النفط الصخري وانضمام حقول جديدة في البرازيل والنرويج وكندا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وقال الفالح للصحفيين: "أنا واثق إلى حد ما من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".