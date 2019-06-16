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‏انطلاق التمرين البحري الثنائي «عبدالله 6» بين السعودية والأردن

عمان - الرياض - أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 6:23 م | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 6:23 م

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات التمرين المختلط (عبد الله 6)، بين القوات البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية.

ويعد التمرين امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين، وتأتي فعاليات المناورة (عبد الله 6) التي تستمر من الفترة 16 إلى 27 يونيو الجاري في نسختها السادسة، لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.

وقال مدير التمرين العقيد بحري عبد الله بن محمد العمري - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن التمرين يأتي امتداداً لسلسلة من التمارين السابقة المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات.

وأضاف العمري أن التمرين يهدف إلى تطوير العلاقات والتمارين بين البلدين الشقيقين وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية، كما يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات العسكرية، والتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومعالجة الذخائر العمياء، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.


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