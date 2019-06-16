«موبايل آي» تعتزم إطلاق خدمة سيارات أجرة آلية في إسرائيل العام المقبل

توقعت وحدة "موبايل آي" التابعة لشركة انتل كورب الأمريكية العملاقة للرقائق الالكترونية إطلاق نسخة تجريبية لسيارات أجرة تعمل بشكل آلي في إسرائيل العام القادم، حسبما ذكرت الشركة لوكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية.

وركب المدير التنفيذي لشركة إنتل بوب سوان، سيارة "موبايل آي" ذاتية التحكم عبر طرق مزدحمة في مدينة القدس اليوم الأحد، مع عبور المشاة في الشوارع فضلا عن حركة المرور في الاتجاهين، داخل وخارج الطريق وعبر الميادين.

ووفقا لبلومبرج، قال سوان إن "الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو مجرد أن ترى مدى ابتعاد كل سيارة عن الأخرى في انطلاقاتها المتتالية خلال ركوبي على مدار العامين الماضيين"، مضيفا أن الرحلة كانت ثالث رحلة له في سيارة ذاتية القيادة.

وفي أكتوبر، أعلنت انتل أن "موبايل أي" إلى جانب "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات و"تشامبيون موتور جروب" تعمل على تسويق خدمة سيارات أجرة آلية.

وقال سوان اليوم الأحد إن الخطة تهدف إلى نشر خدمة القيادة الذاتية في إسرائيل في البداية، ثم التوسع بعد ذلك على مستوى العالم.

ومن المتوقع الانتهاء من تطوير البرمجيات بحلول نهاية العام الجاري.

وتعد شركة "موبايل آي" نقطة مضيئة من بين قطاعات أعمال شركة انتل التي تتجه إلى تسجيل أول تراجع في مبيعاتها السنوية في أربع سنوات.

وتقول شركة إنتاج الرقائق الالكترونية إن عملاء مراكز البيانات قد أبطأوا عمليات شراء معالجات الخوادم، إذ أنهم يتعاملون مع تراكم مخزون، في حين عبر محللون عن قلقهم من أن الشركة بدأت تفقد حصتها في السوق.