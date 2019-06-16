تحدثت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عن كيفية تحضيرها للقاءات مع مشاهير السينما العالمية، قائلة إنها تجيد التواصل مع مديري أعمال النجوم وتحضر جيدًا للقاء.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، «بحب أبدأ اللقاء بجو حماسي عن الفيلم الجديد للفنان الضيف، وأسأله أسئلة متوقعة بطريقة غير متوقعة»، معقبة: «هذه مفاتيح المشاهير».



وتابعت أنها ترفض أن يطلع الفنان على الأسئلة قبل التصوير لئلا يفقد اللقاء عفويته، مشيرة إلى حرصها على ارتداء ملابسها وفقًا لطبيعة المناسبة والفيلم الذي تتحدث عنه