الأحد 16 يونيو 2019 3:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

ريا راشد: أرفض اطلاع النجوم على الأسئلة قبل التصوير.. وهذه مفاتيح المشاهير

إيفون مدحت 
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 2:25 ص | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 2:25 ص
تحدثت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عن كيفية تحضيرها للقاءات مع مشاهير السينما العالمية، قائلة إنها تجيد التواصل مع مديري أعمال النجوم وتحضر جيدًا للقاء.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، «بحب أبدأ اللقاء بجو حماسي عن الفيلم الجديد للفنان الضيف، وأسأله أسئلة متوقعة بطريقة غير متوقعة»، معقبة: «هذه مفاتيح المشاهير».

وتابعت أنها ترفض أن يطلع الفنان على الأسئلة قبل التصوير لئلا يفقد اللقاء عفويته، مشيرة إلى حرصها على ارتداء ملابسها وفقًا لطبيعة المناسبة والفيلم الذي تتحدث عنه

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك