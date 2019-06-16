المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظم ورشة عمل حول التناول الإعلامي للقضايا الصحية بين التهويل والتهوين

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورشة عمل: التناول الاعلامي للقضايا الصحية بين التهويل والتهوين وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة خلال الفترة بين 24 إلى 27 يونيو الجاري.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة أن ورشة العمل تأتي إنطلاقا من أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الصحي هو التعامل الشفاف مع الواقع الصحي بكل أبعاده بما فيه كشفه للأخطاء الطبية ومعالجتها ورصد الإنجازات الصحية التي تتحقق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي... والمحافظة على هذه المكتسبات.

وقال إن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للتناول الإعلامي للقضايا الصحية وتوحيد الرسالة الإعلامية أثناء الأزمات الصحية الطارئة.

وأوضح أن المشارك سوف يصبح في نهاية هذه الورشة قادرًا على استخدام وسائل الإعلام في تحويل الأزمة إلى فرص للنجاح، وتطبيق نموذج لإعداد رسالة إعلامية موجهة اثناء الازمات، وتحرير وصياغة الرسالة الإعلامية وفقاً للقواعد العلمية السليمة، والتعامل الكفء مع الأزمات الصحية للحفاظ على الوعي المجتمعي داخل الدولة، وتطبيق مهارات التواصل الإعلامي اثناء القضايا الصحية الطارئة.

يشارك في الورشة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والعاملون في مجال التوعية الصحية والاجتماعية من عدة دول عربية.